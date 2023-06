"Mi madre no cocina, tiene chef": la sorprendente descripción que la hija de Kim Kardashian ha hecho sobre ella

Hay ocasiones en las que la inocencia de una niña al hablar sobre su madre puede llevarle a dar unas respuestas tan sinceras que es inevitable no sorprenderse por la naturalidad con la que lo hace. Y esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Kim Kardashian, a quien su hija describió como parte de uno de los ejercicios que hizo por el Día de la Madre, el cual se celebró el pasado 14 de mayo en Estados Unidos. Pese a que este podría parecer un trabajo muy común entre los niños, la realidad es que las respuestas han sorprendido mucho a las redes por la percepción que tiene su hija sobre ella, algo que ha provocado que este tema no tarde en hacerse viral.

La realidad es que esta descripción empieza mal desde el principio, ya que según su hija Kim Kardashian tiene 22 años, algo que ha hecho mucha gracia a las redes porque imaginan que es la edad que la pequeña debe pensar que tiene. Porque, pese a lo joven que se ve, la realidad es que su madre ya supera los 40 años, pero, aun así, esto no es lo que ha hecho más gracia a los tuiteros. La parte que más ha dado que hablar a los tuiteros ha llegado cuando le han preguntado a su hija qué es lo que más le gusta cocinar, a lo que ella no ha dudado en responder que su madre "no cocina" porque tiene "un chef". Esto ha conseguido hacer reír a cientos de personas por la naturalidad en la que parece haberlo expresado.

Además, el hecho de que tenga a alguien que cocine por ella y que, aun así, su comida favorita sea la ensalada ha trastocado mucho a los tuiteros, quienes no entienden cómo puede ser que este sea su plato preferido cuando puede pedirle lo que quiera a su chef. Pero la realidad es que, aunque esta descripción no hace más que sorprender a medida que avanza, muchos han confesado que desearían poder ser esa madre y tener su vida. Ya que, aunque su hija considere que lo que mejor se le da es "ir al gimnasio", esto solo refleja lo despreocupada que puede llegar a ser la vida de Kim Kardashian, algo de lo que, sin duda, muchos quisieran poder tener.