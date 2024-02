¿Las mujeres y los hombres usan el cepillo de dientes de forma distinta? El vídeo que ha sorprendido a las redes

Hay ocasiones en las que, por mucho que uno conozca a otra persona, sigue sorprendiéndose por las cosas tan inesperadas e incluso incomprensibles que puede llegar a hacer, tal y como le ha ocurrido a la protagonista de este vídeo. Porque, pese a que una suele imaginarse que ya sabe todo sobre su pareja después de que incluso se hayan casado, hay algo que esta mujer sigue sin entender de su marido: qué es lo que hace con su cepillo de dientes.

Aunque la chica asegura que los estrenaron a la vez, el estado en el que se encuentra el cepillo de dientes de su marido ha conseguido sorprender ya a miles de personas. Porque, mientras el suyo se encuentra en perfecto estado y parece incluso nuevo, el de él está tan destrozado que ha perdido incluso la forma, lo que ya ha hecho reír a miles de personas, quienes no han tardado en comentar esta situación.

A raíz de esto, son muchos los que han bromeado al decir que el chico debe acabar con la boca ensangrentada cada vez que se cepilla los dientes, ya que se nota que lo hace de forma bastante agresiva por el estado en el que se encuentra su cepillo. Y, precisamente por esto, también son muchos los que han remarcado que debería intentar calmarse antes, porque debe tener las encías echas un cuadro si siempre es tan agresivo a la hora de cepillarse.

Pero, por lo que parece, esto no es tan poco común como muchos pensaban, ya que hay varios tuiteros que han empatizado con este chico, hasta el punto de que han confesado que, en su opinión, si no se cepillan de esta forma no sienten que se estén limpiando bien los dientes. Y, como era de esperar, los tuiteros no han tardado en buscar comparativas, de forma que algunos han bromeado al decir que se deben cepillar los dientes como si estuvieran "limpiando evidencias de asesinato"; o que incluso parece que hayan pasado ese cepillo por las pezuñas de un caballo.

Sin duda, ese cepillo parece haber sufrido mucho en su corta vida, por lo que será mejor que esta chica le convenza y empiece a ser más cuidadoso si no quieren terminar comprando un cepillo cada semana por lo rápido que los destroza.