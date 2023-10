El nombre de las hamburguesas de un restaurante de Cartagena sorprende a los fans de Lola Índigo, Rosalía y Karol G

Aunque la mayoría de los restaurantes suelen ponerles un nombre sencillo a los platos de la carta para que los clientes puedan saber fácilmente qué es lo que van a pedir, hay ocasiones en las que algunos locales deciden ser algo más creativos. Esto ocurre, especialmente, con los apartados de la carta en los que están obligados a leer los ingredientes, como es el listado de hamburguesas o bocadillos que hay.

Y, precisamente, esto es lo que ha provocado que un restaurante de Cartagena se haga viral. Porque, cuando uno va a un restaurante aparentemente común, siempre espera encontrarse una carta igual de común, una norma con la que ha querido romper este local. Esto es algo que ha descubierto la amiga de Olga, quien se ha sorprendido al ver que las hamburguesas tenían el nombre de artistas como Lola Índigo, Rosalía y Karol G.

Debido a esto, rápidamente se lo ha pasado a la tuitera, quien no ha dudado en compartirlo y bromear con que ahora necesita comerse una hamburguesa Lola Índigo. Y, como era de esperar, las redes no han tardado en ilusionarse, especialmente porque estos platos no solo tienen el nombre de algunas de las artistas que aman, sino porque además parecen tener muy buena pinta, en base a los ingredientes que incluye cada hamburguesa. Por ello, no es de extrañar que tantas personas se hayan interesado por conocer cuál es el local exacto, a lo que la tuitera ha revelado que se trata de una pizzería de Cartagena llamada H&G.

Pero, aunque tantas personas se han sorprendido por el ingenio que han tenido los dueños de este local, parece que no son los únicos que tuvieron esta idea, ya que otro tuitero ha compartido que él también se encontró una carta similar en otro lugar. Aun así, en su caso tenía nombres más variados, ya que además de estar Rosalía en la carta, también estaban La Veneno y Paquirrín. Sin duda, el ingenio de muchos españoles a la hora de apodar algunos de sus platos no tiene límite.