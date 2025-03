CUANDO SEAS PADRE…

¿Los padres son unos pesados? La tradición entre padres e hijos que se está volviendo viral en TikTok

Las relaciones entre dos generaciones diferentes no siempre es sencilla. Es muy normal que se produzcan dinámicas en las que los patrones indican que la realidad no es el caso particular del momento, sino una constante universal que, además, ahora se está volviendo viral en TikTok.