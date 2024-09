Una pareja de TikTok cree tener poderes telequinéticos y se han convertido en la risa de Twitter

No te preocupes si tienes que leer dos veces el titular para garantizar que has leído lo que has leído. Lo entendemos. Date un minuto para volver a leerlo, asimilarlo y plantearte las decisiones humanas que han llevado a este momento. Porque, sí, una pareja de tiktokers se ha lanzado a las redes sociales para mostrar al mundo que tienen superpoderes. Que son telequinéticos. Que pueden mover cosas con la mente. Que con el mero uso de su cabeza han desarrollado habilidades extraordinarias al alcance de muy pocos, quizá de nadie más en el planeta Tierra. ¿No nos creéis? ¡Observad, oh, aquellos de poca fe! ¡Observad!

Uno podría discutir que es el viento. Uno podría asegurar que el movimiento de los brazos genera suficiente aire como para que una pequeña pieza de papel o de aluminio se mueve a la más mínima brisa. Pero esta pareja nos dice que no, que están entrenando su telequinesis y que si queremos saber más le paguemos su Patreon para desbloquear contenido exclusivo. Porque si hay algo más viejo que pedir perras a la gente para timarles con supuestos poderes psíquicos, pues no se nos ocurre ahora mismo.

La parte mala de que las redes democraticen la distribución de contenido es que cualquier persona puede subir cualquier tontería de forma muy seria. La parte buena de esto es que las redes responden como es debido: riéndose en su cara y haciendo memes. Twitter no ha decepcionado y ha reaccionado como está mandado: con memes, bromas y anécdotas personales. Y si esta pareja de tiktokers telequinéticos no han visto venir el resultado que iban a tener, igual es que les falta entrenamiento.