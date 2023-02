Pone su lavandería en traspaso por Wallapop y lo que pasa a continuación te sorprenderá

En Wallapop se puede comprar cualquier cosa que puedas imaginar desde ropa, muebles y juguetes a cosas más grandes como coches o casas, ¡Incluso se pueden traspasar negocios!

Pero además de poder encontrar cualquier cosa que te imagines en Wallapop también te puedes encontrar con todo tipo de personas, algunas de lo más raro.

Un ejemplo de las cosas surrealistas que pueden pasar en Wallapop es lo que le sucedió a la usuaria de Twitter @Belunitaaa que no dudó en compartirlo en Twitter donde se ha vuelto viral.

"Tengo una lavandería en traspaso y hay un pavo de walapop q me quiere pagar por lavarle como a una prenda. Yo no puedo más", escribió en un primer tuit que apenas tuvo un poco de repercusión.

"Si lo hace pagaré 50 euros cada mes por 3 lavados al mes. Por favor ponga precio. 100 euros por 5 lavados, mismo tratamiento que si fuera ropa", le escribió una persona contestando a su anuncio de WallaPop.

Pero la cosa explotó en Twitter cuando Beluni decidió compartir la conversación completa. "Me veo en la obligación de subir la conversación completa. Contexto: lavandería en traspaso, lo que pasa a continuación te sorprenderá", escribió en un segundo tuit que ha sido visto por más de un millón de personas.

La dueña de la lavandería que en un principio no estaba entendiendo lo que pasaba le pidió el número de teléfono pero el señor volvió a insistir en que quería ser lavado, metido dentro de la lavaodra.

"A ver que me gustaría ser lavado como ropa sucia dentro de la lavadora", aseguró a lo que Beluni respondió "que no te podemos meter en una lavadora ni una secadora" y más adelante añadió "en tus gustos no me meto pero no podemos hacer esto, lo siento".

Cuando le explicó que "te puedes morir dentro de una lavadora llena de agua y dando vueltas" el señor respondió que lo sabía y añadió que "Sé que es peligroso la lavadora se llana de agua pone jabón para ser lavado. Es lo que tienen que hacerme, ser lavado y ponerme en la secadora después de ser lavado. Por favor se lo pido, ponga precio".

Finalmente Beluni terminó bloqueando a la persona ante el mal rollo que le estaba dando y lo absurdo de la conversación que estaban teniendo que no iba a llegar a ningún lado.