Los retoques de Lola Lolita y los peligros de criticar a los influencers

Abrimos TikTok. Navegamos un poco. Caemos en sus redes de recomendaciones como casi siempre nos pasa. Nos sale un vídeo de Lola Lolita. En los comentarios se alternan elogios con insultos. Es una rutina demasiado repetida en el mundo influencer, una profesión difícil de ubicar pero, guste más o menos, está bien asentada entre los aficionados a las redes sociales. Y hay gente a la que no le mola hasta la realidad más cotidiana.

El clip en cuestión que mencionamos (y que ha encendido una vez más la máquina de criticar) es de alguien que firma como Mr. Bone; desde una cuenta con casi 300.000 seguidores, muchos de sus vídeos están dedicados a hablar de exnovias, los "restaurantes donde va la gente guapa" o especialmente en las operaciones estéticas del sector famoseo.

El dedicado a Lola Lolita ha sido un hit para su canal, con análisis tipo "es evidente que se ha operado el pecho, pero seguro que lo tiene que tener muy bonito" o "siempre estoy a favor de los retoques, sin pasarse claro". Sin embargo, la toxicidad es evidente en una larga lista de comentarios que huelen a troll desde kilómetros.

Dejando de lado la grave ausencia de fuentes, los contenidos que oscilan en el área del cotilleo tienen un peligro de echar leña a una conversación que se disfraza muy a menudo de "cómo molan las operaciones y cada uno puede hacer lo que quiera". Los más observadores podrían pensar que se trata de una fuente de inspiración para los haters.

Los comentarios de Mr. Bone (y de muchos otros) no tienen malicia de por sí cuando habla de influencers, y a veces hace cosas similares a lo que practican cuentas respetadísimas como Belleza Falsa. Pero incluso con la mejor de las intenciones, la exposición de retoques y la conversación sobre si es adecuado que la gente se los haga se trata con muy poca delicadeza en general, multiplicando los comentarios desfavorables hacia figuras públicas.

¿Significa esto que no se puede hablar del tema? Por supuesto que no. "Las redes sociales no siempre reflejan la realidad y aquí tienes el porqué", dice como lema Belleza Falsa, añadiendo lo de "Más esencia y menos apariencia". Nos atrevemos a añadir: "más respeto y menos hate": hay motivos más interesantes para discutir sobre el contenido influencer.