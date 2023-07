Le roban el móvil y ofrece 500 euros para recuperar los últimos audios que le envió su madre antes de fallecer

El móvil se ha convertido para muchos en uno de los elementos más preciados para ellos, un valor que no ha ganado simplemente por lo útil que es en el día a día, sino por la gran cantidad de recuerdos que guarda en su interior. Por ello, cuando uno pierde el móvil o se lo roban, hay personas que son capaces de mover cielo y tierra con tal de recuperar estos preciados archivos. Y esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Janire, a quien le robaron el móvil durante las fiestas de Santurtzi y, desde entonces, ha hecho todo lo posible por intentar recuperarlo, hasta el punto de ofrecerse a comprar ella su propio móvil robado.

El motivo por el que está luchando tanto por recuperarlo no es porque haya perdido las fotos de la fiesta, sino que hay algo mucho más valioso dentro de ese dispositivo: los últimos audios que le envió su madre antes de fallecer y las fotos que se hizo junto a ella. Desde entonces, ha asegurado que no le importa pagar 500 euros a quien lo recupere o incluso pagar más por el teléfono, ya que lo único que quiere es poder tener con ella estos últimos recuerdos que conserva de su madre.

Además, a esta agonía ha tenido que sumarle la impotencia de no poder hacer nada pese a tener la ubicación de su móvil. Aunque sabe en qué edificio se encuentra, la policía le ha asegurado que no pueden hacer nada, por lo que ha optado por dejar una nota en el edificio, explicando el motivo por el que quiere recuperarlo y la recompensa que les daría por devolverlo.

Aun así, por ahora parece que Janire no ha podido ni restaurar los datos en otro móvil ni recuperar su móvil robado, algo que no ha impedido a la joven que siga luchando y haciendo todo lo posible por recuperarlo. Por ello, pese a que por ahora parece que los ladrones no están dispuestos a cooperar, las redes están mostrando todo su apoyo a Janire y dándole distintas ideas para intentar ayudarla a recuperar estos últimos recuerdos que tanto valor tienen para ella. Ojalá esta historia pueda tener un final feliz y, de una forma u otra, consiga tener de vuelta tanto los audios como las fotos de su madre.