Rompe con su pareja y le confiesa que ha esperado 24 horas para decírselo por este extraño motivo

Cuando empieza a salir con alguien y está profundamente enamorado, es inevitable desear que esta persona se convierta en la que le acompañe durante el resto de su vida, ya que siente que ha encontrado a la persona adecuada. Pero, tristemente, la mayoría de las veces el cuento no tiene un final feliz, y terminan rompiendo con del tiempo. Y, aunque es inevitable que al menos una de las dos personas acabe llorando y con el corazón roto por esta ruptura, hay quienes, al menos, intentan buscar el momento adecuado para hacerlo.

Esto es posiblemente lo que intentó hacer el ex de la tuitera vidasahumerio, quien ha querido compartir la historia de cómo su última pareja rompió con ella, un momento que ahora recuerda con mucho humor debido a la forma en la que se dio. Porque, tal y como ha explicado, su ex le confesó que hacía más de 24 horas que había tomado la decisión de cortar con ella, pero, como acababa de hacerse las pestañas, decidió esperar hasta el día siguiente para que no se le estropearan al llorar.

Y, como era de esperar, esta historia no ha tardado en viralizarse por lo inesperada pero graciosa que resulta, de forma que muchas tuiteras han empezado a bromear al decir que era un hombre con "responsabilidad económica" y "estética". Además, la propia tuitera también se toma con mucho humor esta anécdota del pasado, motivo por el que ahora no duda en bromear sobre ella al decir que le "rompió el corazón pero no las pestañas".

Sin duda, las rupturas no son nunca un momento agradable de vivir, especialmente cuando uno es el que sufre por el corazón roto. Pero, al menos, hay ocasiones en las que estas malas experiencias terminan dejando algunas de las anécdotas más divertidas, lo que a la larga termina convirtiendo estos momentos en un recuerdo más gracioso que triste.