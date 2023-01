Los sorprendentes looks de Doja Cat: cubierta con 30.000 cristales de Svarowski y con bigote y perilla

La cantante americana Doja Cat conocida tanto por sus canciones como por sus polémicas lleva un tiempo alejada de la música pero no para de ser noticia.

En marzo de 2022, durante su visita a Paraguay en la que su concierto fue cancelado por las fuertes lluvias, fue duramente criticada por fanáticos y por la prensa; quienes acusaron que la artista no salió a saludar a la gente que la esperaba afuera de su hotel, Doja Cat manifestó en sus redes sociales que afuera de su hotel no había nadie, lo que enojó más a sus fans; finalmente borró dichos mensajes y acabo pidiendo perdón.

Doja que también es conocida por sus arriesgados y estrafalarios looks, muy en la línea de los primeros años de Lady Gaga, se ha dejado ver por la Semana de la Moda de París y ha sido toda una sensación.

Era difícil de no ver a la cantante cuando asistió al desfile de alta costura Primavera/Verano 2023 de Schiaparelli con un conjunto rojo de pies a cabeza que incluía un top de seda roja, una falda llena de cuentas de madera rojas, botas rojas y más de 30.000 cristales de Svarowski rojos cubriendo sus brazos, su escote y toda su cabeza.

El look llamado 'Doja’s Inferno' surgido del trabajo del diseñador de moda Daniel Roseberry y la maquilladora Pat McGrath acaparó todas las miradas y está generando infinidad de comentarios de redes sociales.

Para obtener el aspecto de Doja Cat, su piel primero fue pintada y superpuesta con una mezcla personalizada de pinturas rojas. A continuación, se aplicó una capa de purpurina roja brillante para obtener un brillo perlado intenso. Finalmente, el look se completó con más de 30.000 cristales de Swarovski, aplicados a mano para crear un cautivador efecto de alta costura.

Pero no contenta con haber arrasado con este look al día siguiente se presentó en el desfile de Viktor and Rolf con un extravagante traje a rayas marrón, unas gafas azules, un bigote y una perilla hechos con pestañas postizas.

"Hace unos días hice Schiaparelli y la gente decía que no tenía pestañas y que estaban decepcionados de que no las tuviera. Sin embargo, trabajé con uno de los mejores maquilladores de todos los tiempos, Pat McGrath. Así que hoy les di pestañas", ha sentenciado sobre este look.