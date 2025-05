Una pareja de padres primerizos se disculpa por acudir a urgencias con su hijo y recibe una sorprendente respuesta del médico

Vivimos en una era dominada por las redes sociales, donde muchas personas comparten su vida cotidiana a través de sus perfiles. Profesionales de todo tipo, profesores, arqueólogos, cocineros e incluso médicos, utilizan plataformas como TikTok para narrar anécdotas de su trabajo, reflexionar sobre su profesión o expresar su opinión sobre temas de actualidad que los afectan y en los que pueden aportar una perspectiva valiosa.

Uno de ellos es @taumas_, un joven pediatra y creador de contenido de Barcelona que ha alcanzado los 70.000 seguidores gracias a sus vídeos comentando situaciones relacionadas con su labor médica.

Recientemente, uno de sus vídeos se ha vuelto viral. En él relata la firme respuesta que dio a una pareja de padres primerizos que se disculpó por haber llevado a su hijo a urgencias: "El otro día en mi guardia de urgencias me dijeron algo que me enfadó muchísimo y fue: 'Ay, perdón por haber venido'. ¿Cómo? ¡Jamás tienes que pedir perdón!", exclama.

A continuación, profundiza en el tema: "Nos quejaremos mucho cuando la gente utilice mal las urgencias y está bien que nos quejemos, y está bien que expliquemos por qué hay cosas que se tienen que consultar directamente en el ambulatorio, donde sea, para que la gente las use bien y se aprovechen mejor los recursos disponibles. Pero si tú tienes dudas, vas a venir", subraya.

"Yo te explicaré... pues esto es mejor que vayas al centro de salud. Y tú no te tienes que picar porque yo te lo explique. Pero no te tienes que sentir culpable porque a tu hijo le pase algo. Es tu primer hijo, claro que vienes, ¡claro que vas a venir a consultar. ¡Claro!", insiste.

"Normal que te dé miedo, a mí me daría miedo. Eso no quiere decir que la gente no utilice mal las urgencias. Sí. Pero eso no quiere decir que tengas que pedir perdón por utilizarlas mal. Lo que sí me parece mal es que te explique las cosas y pienses: 'Me da igual lo que digas porque voy a utilizarlas como me dé la gana'. Eso es egoísta. Pero que tú tengas dudas de si a tu hijo le pasa algo y vengas, pues muy bien. Para eso estoy", afirma.

Su publicación generó una oleada de comentarios, muchos de ellos aplaudiendo sus palabras o señalando que "si las urgencias están colapsadas es porque atención primaria no funciona, por culpa de quienes quieren desmantelar nuestra sanidad pública".