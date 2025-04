¿Confirmarmos que así es España? El vídeo de una tiktoker extranjera sobre nuestro país con el que todos están de acuerdo

Todos los países tienen estereotipos, y España no es la excepción. Algunos son exagerados, otros basados en concepciones erróneas y otros directamente no son ciertos, pero de vez en cuando hay alguno que da en el clavo. En España somos disfrutones, no podemos negarlo, y por ello gran parte de nuestra cultura y nuestra vida social gira en torno a la comida, las terrazas, compartir un pequeño momento de nuestro día con familiares, amigos y vecinos.

Una tiktoker extranjera que vive en nuestro país, de las que hacen vídeos de curiosidades, recomendaciones y comparaciones entre vivir fuera y en España ha dado en el clavo con un vídeo en el que revela la percepción que tiene de nosotros mientras enseña una pequeña compilación algunas de las cosas que ha comido y bebido desde que vive aquí.

El TikTok utiliza un audio del cómico venezolano George Harris, en el que explica que nuestro "deporte nacional" es sentarse a comer y beber y hablar, que prácticamente vivimos para ello, y que siempre sacamos tiempo para poder hacerlo. "'Cuéntame de ti' y tú dices 'todo bien'. No. Detalladamente. ¿Qué pasó? Y uno empieza a hablar". Y es verdad, no podemos negarlo. No hay nada mejor que sacar un par de cosas de picar y algo de beber con amigos y que te cuenten su vida con todo lujo de detalles.

El vídeo ya cuenta con casi un millón de visitas, y la mayoría de los comentarios está dándole la razón, destacando lo que tenemos de disfrutones. "España es bonito y sí literal comer y a hablar hasta que se esconde la luna y el sol…", "La Ultima cerveza y nos Vamos!! La Mayor Mentira creada en España!", "¿Existe el término "sobremesa" en otros idiomas? NO Todo dicho señoría. Cómo España en ningún sitio." son algunos de los comentarios más destacados.

Por otro lado, existen algunas críticas de gente que dice que esta faceta nuestra es sólo eso, una parte. No todos somos turistas pijos comiendo comida pija y viendo cómo pasa la tarde. Somos un país de gente currante, obrera, que no siempre puede estar de parranda.

Para lo bueno y lo malo, los españoles nos lo tomamos todo con mucho humor, y si tenemos oportunidad de juntarnos y compartir un rato de nuestro día, malo sería no aprovecharlo. ¿Estás de acuerdo?