¿Quién es la persona más famosa de tu ciudad? Un tiktoker se lanza a encontrarla en toda España

Hay un nuevo fenómeno viral en TikTok, de la mano del creador de contenido Vity Alcoba. Este tiktoker ha decidido emprender un recorrido (digital, eso sí) por las ciudades de España, no para hablar de sus monumentos o su comida típica, sino para resolver una cuestión aparentemente simple pero con mucho jugo: ¿quién es la persona más famosa de cada ciudad? La respuesta no siempre es evidente y, desde luego, no está exenta de polémica.

Para tomar sus decisiones, Vity analiza varios factores: número de seguidores en redes, impacto cultural, relevancia en medios de comunicación y también la reacción que genera cada personaje entre el público. Su ranking no se limita a influencers o celebrities del momento; también incluye a deportistas, músicos o personajes televisivos de larga trayectoria. Eso sí, todos deben estar vivos y activos.

Hasta ahora ha publicado sus elecciones para algunas ciudades y ya hay controversia. En Murcia, por ejemplo, se decantó por TheGrefg, dejando fuera a figuras como Carlos Alcaraz. En León, eligió a Frank Cuesta, y en Pamplona, a Amaia Romero. En Albacete, su elección fue prácticamente indiscutible: Andrés Iniesta.

El proyecto está lejos de terminar. Suponemos que este tiktoker recorrerá todas las provincias españolas y que su ranking se actualizará conforme avance la serie. Lo interesante es cómo la comunidad responde a cada publicación, discutiendo y proponiendo alternativas, lo que convierte cada vídeo en una pequeña batalla por el orgullo local.

La propuesta ha generado un tipo de conversación poco habitual en TikTok: una mezcla entre entretenimiento, debate identitario y análisis cultural. Porque, en el fondo, la pregunta es más compleja de lo que parece. ¿Qué significa ser la persona más famosa de una ciudad? ¿Influye más el número de seguidores o el reconocimiento social?