La tendencia de TikTok de 'matar a celebrities' que está dejando a los padres llorando

Una tendencia de TikTok en la que la gente finge que celebridades como Cher, Robbie Williams y Jon Bon Jovi han muerto esta generando opiniones divididas entre quienes lo critican como macabro o morboso y quienes lo ven como una broma divertida.

Las personas son grabadas, a menudo por sus hijos, para captar su reacción cuando "descubren" que su estrella favorita ha muerto.

Al escuchar la noticia, algunos se echaron a llorar dramáticamente, mientras que otros comenzaron a gritar y gritar con incredulidad, antes de ser informados de que solo era una broma.

La mayoría de los usuarios jóvenes de TikTok están bromeando con sus padres y familias mientras se reúnen durante el período festivo con la esperanza de caer en la broma, ya que estos últimos tienden a ser más ajenos a las payasadas de Internet.

Todas las celebridades mencionadas en los videos siguen vivas. En un video hilarante, una mujer le da la noticia a su madre de que Idris Elba ha fallecido.

A una mujer se le dice erróneamente que 'David Beckham murió a los 47 años', a lo que ella deja de hacer lo que estaba haciendo y dice: "No, no lo ha hecho, de ninguna manera. No nuestro David Beckham".

La gente no para de hacer estos videos que y el hashtag #celebritydeathprank ya supera los 100 millones de visualizaciones en TikTok.