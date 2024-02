Le tiran huevos a una modelo de OnlyFans al grito de "¡Estás seduciendo a mi marido!"

Pese a que muchas veces se habla sobre la parte buena de ser modelo de OnlyFans, la realidad es que esta es una decisión bastante arriesgada de tomar, no solo por el tipo de contenido que requiere que uno suba, sino porque sus modelos también se exponen a más peligros. Esto es algo que incluso Amouranth ha mencionado en alguno de sus streams, cuando dijo que ella nunca le recomendaría a nadie que se abriera un OnlyFans, ya que uno podría llegar a vivir situaciones como las que le han pasado a la modelo Kiaraakitty.

Aunque a esta creadora de contenido no le ha pasado nada especialmente peligroso, sí que se ha visto obligada a afrontar un momento realmente incómodo y desagradable en medio de su stream. Porque, mientras se encontraba haciendo un IRL por Taiwán, una persona se le acercó y empezó a tirarle huevos mientras la acusaba de no ser "una buena persona" porque estaba seduciendo a su marido, algo que la streamer ha asociado a su contenido de OnlyFans. Pero, como era de esperar, la streamer estaba muy confundida en ese momento, por lo que se limitó a gritarle que no sabía quién era su marido, y que no entendía qué estaba pasando.

Por suerte, parece que esta mujer se quedó rápidamente sin huevos para tirarle, por lo que, en cuanto se alejó de allí, la streamer pudo seguir su camino. Aun así, Kiara decidió denunciar este suceso a la policía, a quienes les dijo que sospechaba que era por el contenido que subía en OnlyFans, por lo que ella espera que puedan identificarla con las imágenes y lleguen a arrestarla por ello. Sin duda, esta tuvo que ser una situación especialmente desagradable de vivir para la streamer, ya que no esperaba que fuera a ocurrir algo como esto durante su IRL.

