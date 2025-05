El truco viral para quitar etiquetas de cajas fácilmente y reutilizarlas

Según estás leyendo este artículo lo más probable es que hayas pedido algo a domicilio, seguramente a esa página que tú y yo sabemos, y que te vaya a llegar en una caja. Más allá de al director Skinner, emocionado por la visita a la fábrica de cajas, es poco probable que estos elementos sean especialmente emocionantes para nadie. Pero lo que no podemos negar es que son muy útiles y que es fácil reutilizarlos, ya sea para cosas del hogar o para, sencillamente, enviar nosotros algo de vuelta. Sin embargo, solemos encontrar un problema: las etiquetas con nuestros datos personales. Y es que, por desgracia, no suele ser fácil quitarlas sin destrozar el recipiente.

Por suerte, existe un método muy sencillo para deshacerse de ellas. Y te animamos a seguirlo, dado que te puede facilitar mucho la vida la próxima vez que tengas que hacer un envío. También es útil para deshacerse de residuos - mi madre, por ejemplo, no tira ninguna caja ni paquete sin cortar antes los datos personales con las tijeras en muchos pedacitos como si fuéramos fugitivos perseguidos internacionalmente. El caso: es muy fácil y tan solo necesitas una botella de alcohol y un trapito o papel de cocina. No, no le tienes que echar cerveza encima, hablamos de alcohol etílico.

A estas alturas ya te imaginarás en qué consiste: échale un poco encima a la etiqueta. Si tienes un spray, úsalo. Si no, igual es mejor echarlo sobre el papel. Frota, frota y frota hasta que desaparezcan los datos. Espera un poco más y podrás tirar con facilidad, ya que el alcohol se habrá desecho tanto de la tinta como del pegamento. Y, a diferencia del agua, se evapora rápidamente, lo que hace que la caja en sí no se estropee y puedas o bien reusarla o bien tirarla debidamente al contenedor de cartón.