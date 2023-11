Una tuitera abre la carpeta de drive que tenía con su expareja y se lleva una sorpresa: "Me parece un detalle bonito"

Hoy en día, romper con una pareja es más complicado que nunca. Antes de las redes sociales, dejarlo con un novio o una novia suponía perder el contacto por completo. Lo máximo que podía pasar era recibir una llamada o, peor, encontrárselo por la calle.

El contacto cero es algo que se ha vuelto mucho más difícil y que actualmente pasa por tener que bloquear a tu ex en todas las redes sociales, por lo que es normal que mucha gente eche de menos aquellos tiempos en los que bastaba con evitar volver a los mismos bares.

A la tuitera y streamer @SaritaRW96 le ha sucedido el equivalente digital de encontrarse con un viejo recuerdo guardado en un caja, tal y como explica en un tuit que se ha hecho de lo más viral.

"Hoy me dio por mirar el drive y recordé que tenia una carpeta compartida con un ex en 2016", empieza diciendo, refiriéndose a Google Drive, la plataforma de almacenaje de documentos en la nube.

Como dice a continuación, su expareja tenía el bonito detalle de descargar libros que sabía que a ella le gustaban y subirlos a la carpeta que tenían compartida en la nube: "Él sabía que no podía comprar libros todos los meses (me encanta leer) y el los descargaba y los metía ahí".

El duro pero bonito momento llega cuando Sara, años después, se vuelve a encontrar con la carpeta en cuestión y se percata de que los últimos documentos añadidos a la carpeta son de años posteriores a que terminara su relación. "Lo dejamos y hoy me di cuenta que siguió metiendo libros durante dos años", escribe al final del tuit.

En la captura de pantalla que adjunta a su publicación podemos ver varios archivos PDF ,así como carpetas con distintos nombres de escritores. Sara y su exnovio salieron durante el año 2016, pero las fechas que figuran junto a los documentos son, en efecto, de años después: de 2017 y 2018.

En un segundo tuit, la usuaria reflexiona y les pide a sus seguidores que "no se fijen en los libros, sino en el detalle". "No acabamos bien pero él siguió haciendo eso y me parece un detalle bonito", añade.

Por último, ante la reacción positiva que han tenido las decenas de usuarios que han respondido, la tuitera les deja claro que no por ello volvería con su ex. "Es una etapa que ya pasó, tengo mi vida y el tendrá la suya", comenta. Y acaba con el siguiente consejo: "Las relaciones son para saber lo que quieres y lo que no, dicho queda".