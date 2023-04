Se vuelve viral en Twitter al mostrar el whatsapp que le mandó su ex novio

Hay casos en que las conversaciones de WahtsApp entre las exparejas existen y muchas veces son de todo menos aburridas. Sin duda la red social perfecta para compartir este tipo de conversaciones, cuando se vuelven interesante y divertidas, es Twitter donde cada cierto tiempo vemos conversaciones de WhatsApp acumular miles de retuits y 'me gusta'.

La creadora de contenido @ayelenncastroo ha compartido en Twitter un pantallazo de una conversación en WhatsApp con su exnovio que está triunfando por doble motivo "Cuando me volvió a hablar un ex y me puso esto", comentaba @ayelenncastroo junto a la imagen con el sorprendente mensaje.

"Hello, quería solo saludarte. Ver qué tal todo. Of course ya de pasó pedirte perdón jajajaja. Are u still estudiando medicine", le escribió su expareja.

Este tuit ya lo han visto más de 5 millones de personas y se ha vuelto muy viral en los últimos días en Twitter. La publicación ya tiene más de 1.600 retweets, 2.500 citados y más de 70.000 'me gusta' gracias por un lado al hecho de que su ex le pida perdón y por otro gracias a la forma en que está escrito.

La gente está flipando con la mezcla de inglés y español que usa el ex novio de Ayelen al hablar y se imagen como puede ser esa persona.

Ha habido comentarios de todo tipo, se han hecho eco con las bromas y se han imaginado cómo podría ser esa persona.

"Abro melón: cuando un pavo quiere volver es poseído por dora la exploradora", "el ex era Abraham Mateo", Are u still estudiando medicine como sois capaces de escribir eso sin morir de la vergüenza el resto de vuestras vidas" y "Cuando tu ex es pitbull mr worldwide" son sólo algunos de los comentarios más demoledores que ha recibido el tuit de Ayelen.