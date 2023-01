Walt Disney y su lado oscuro: el hilo de Twitter que arruinará tu infancia

Para poder disfrutar del arte, a veces es necesario saber separar a la obra del artista que la creó; sobre todo, cuando se trata de creadores de antaño. Conocer la biografía de un artista al que admiras puede ser muy revelador, pero también puede amargar la experiencia que vivas la próxima vez que seas testigo de su obra. Walt Disney es admirado por muchos, debido al increíble mundo de fantasía y diversión que logró crear para los más pequeños. Ahora, un hilo de Twitter totalmente viral se ha encargado de difundir una serie de datos y rumores que podrían dañar, y mucho, la percepción que se tiene de este conocido animador.

Este tipo de resúmenes hay que cogerlos con muchas pinzas. Que un hilo de Twitter afirme con seguridad un dato, sin citar sus fuentes, no significa que debamos creerlo a pies juntillas. Por mucha documentación que uno realice sobre la vida de una persona, lo cierto es que solo sus protagonistas pueden saber qué es lo que ocurrió realmente, y cuáles fueron las razones que les llevaron a tomar las decisiones que tomaron. Pero, como bien cantaba Taylor Swift en 'New Romantics', "The rumors are terrible and cruel. But honey, most of them are true". Si hay tantas historias que giran en torno a ciertos aspectos de la vida de Disney, es, como mínimo, un asunto digno de nuestra atención.

La verdadera autoría del personaje de Mickey Mouse, las ideas para la construcción de Disneyland o la ideología política de Walt Disney son temas que se han discutido mucho y que oscurecen de forma notable el legado de esta leyenda de la animación. Por suerte, son datos que difícilmente podrían llegar a los oídos de los niños, que son quienes verdaderamente necesitan creer en la magia pura y sin mancillar que ofrece Disney desde hace casi un siglo.