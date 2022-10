Xuso Jones se queda encerrado en un bazar: el vídeo viral que tiene muertas de risa a las redes

Hay momentos virales que parecen fakes absolutos, pero el último clip viral de Xuso Jones tiene, por desgracia, toda la pinta de ser completamente real. En las últimas horas, uno de sus más recientes posts ha tenido una gran visibilidad porque captura en directo cómo se queda encerrado en un bazar, mientras se dirigía a la caja para pagar un enorme jarrón de cristal que quería comprar. Por lo visto, entró a la tienda justo al límite de la hora de cierre, y no quedaba nadie más que él en el establecimiento. Como la sección en la que estaba debía estar al fondo de la tienda, y este tipo de bazares son realmente grandes, los empleados no se dieron cuenta de que aún estaba por allí, y cerraron la tienda cuando él todavía estaba yendo hacia la caja.

De este vídeo se pueden aprender varias lecciones: primera, no entres a una tienda cuando está a punto de cerrar; segunda, si decides hacerlo, no te pongas a grabar la experiencia de tranquis con el móvil, y date prisa; tercera, si ves que apagan las luces, pega un buen grito para que se enteren de que todavía estás ahí, a no ser que te apetezca pasar una bonita noche durmiendo en un decorado.

Parece que Xuso Jones reaccionó con bastante tranquilidad al asunto y, después de comprobar durante un rato si quedaba alguien dentro de la tienda o si pasaba alguna persona por la calle, llamó a la policía para que los dueños volviesen al establecimiento y le abriesen la puerta. Una aventura digna de ser contada en redes, y de la que hemos tenido la suerte de ser testigos con clips de vídeo en directo. Ya hay quienes comentan que lo han visto varias veces por lo divertido que resulta, y es probable que durante las próximas horas siga aumentando su visibilidad. La publicación ya multiplica la cantidad de likes que suele recibir este influencer, ¡así que todo apunta a que podrá sacar provecho de este pequeño disgusto!