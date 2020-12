AlphaSniper, positivo en coronavirus: "No tengo el mismo ánimo"

Tan acostumbrados estamos a que el título de un vídeo de YouTube tenga un titular potente y deje el contenido para el final de su metraje que resulta llamativo cuando alguien quita todo el hype y va con el tema fuerte por delante. Un inicio del tipo "No me voy a andar con rodeos: he dado positivo" por parte de AlphaSniper es, como poco, sorprendente.

Su ausencia de actividad en redes sociales no preocupaba a nadie, ya que es tiempo de pasar los días con la poca gente que podemos ver. Precisamente en una de esas reuniones familiares ha sido donde David ha pillado un huésped indeseado en su cuerpo, si bien en el vídeo donde lo contaba a sus seguidores decía sentirse como nuevo.

"Estaré aislado del resto de la casa, me quedaré con toda la buhardilla y si acaso pongo aquí el colchón", bromeaba nada más hacer pública la noticia. "Estoy perfectamente, con un pequeño dolor de garganta pero mejorando ya".

La cosa ha cambiado en las últimas horas, ya que en historias de Instagram aseguraba sentirse regular ("He dormido 11 horas y aun así estoy agotado"), con visibles ojeras y un tono más apagado. Después le cogía unos productos de limpieza facial a Marta Díaz y subía el resultado a la misma red.

La preocupación salpicó a la hermanísima, otra de las participantes en la cena familiar, pero todo está bien por su lado. "Me acuesto tardísimo y me levanto todavía más tarde, para que el día se me haga más corto porque... tela marinera", confesaba mientras pasa la cuarentena también desde la soledad de su cuarto.

Alpha ha hecho de tripas corazón y sacó fuerzas para grabar un vídeo que supuestamente iba a salir hoy, pero todavía no hay noticias del youtuber especialista en Call of Duty. Mejor que se centre en recuperarse y, como dice en sus vídeos, "que nadie se tome el coronavirus como una broma".