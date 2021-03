Si te aparece esta advertencia en TikTok es que tu vídeo contiene información engañosa

TikTok se está tomando muy en serio que su plataforma se convierta en un entorno lo más seguro posible para sus creadores de contenido y usuarios. Después de haber anunciado dos nuevas funcionalidades para la restricción de comentarios para luchar contra el ciberacoso y la creación de ambientes tóxicos, la plataforma de sincronización de música y baile acaba de comunicar una funcionalidad diferente.

A partir de ahora luchará de una forma más activa contra la propagación de bulos e información falsa. TikTok se ha convertido en la red social de referencia de las generaciones más jóvenes, tanto que la tienen como su única fuente de información. De esta manera quieren seguir reforzando su “apuesta por construir una comunidad que anime a la creatividad y a la libre expresión, evitando la diseminación de contenido incierto o engañoso”.

Advertencia de contenido no verificado | TikTok

Con esta nueva funcionalidad se notificará a los usuarios cuando se identifique un vídeo con un contenido no verificado. Cuando TikTok detecte que un vídeo es de dudosa fiabilidad, añadirá un banner donde se indique mientras se realiza el proceso de verificación. En el caso de que no se pueda comprobar la información, aparecerá en todo momento la etiqueta de “contenido no verificado”. Además, si otros usuarios quieren compartir este vídeo, les aparecerá un mensaje en el que se les preguntará si están seguros para que se lo replanteen.

Cuando una información es identificada como falsa, gracias en parte a la colaboración con verificadores como Newtral o SciVerify, se procede a su eliminación de la plataforma. Cuando las comprobaciones realizadas son inconclusas, el los contenidos pueden dejar de recomendarse a los usuarios en la sección de ‘Para ti’ o ‘For your page’ para limitar la difusión de información potencialmente engañosa.

Advertencia de información no verificada | TikTok

Esta medida es una continuación del proyecto de TikTok para promover la educación mediática, como ya lo ha hecho con la serie de vídeos ‘“Infórmese” en colaboración con la National Association of Media Literacy Education. En estos vídeos se explican la diferencia entre un hecho y una opinión, cómo analizar gráficos, interpretar fuentes y de qué manera reflexionar sobre si un contenido debería ser compartido.