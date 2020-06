La cantante Lizzo se ha vuelto viral gracias a un TikTok en el que critica la gordofobia y en el que lanza un mensaje de apoyo a todas aquellas personas a las que les cuesta aceptar su físico: “Hago esto por las personas que se avergüenzan de su cuerpo cada día, que no tienen mi plataforma o tienen el mismo camino hacia la confianza que yo tenía. Sé que estoy aquí para defender y representarlos a todos porque los quiero a todos y no quiero que pasen por el odio hacia sí mismos por el que yo pasé”, ha comunicado a través de su cuenta de Instagram.

La rapera de ‘Good as hell’ es una fiel defensora del body positive y todo un ejemplo de que se puede triunfar y conseguir el éxito saliéndose de los cánones de belleza establecidos y siendo fiel a uno mismo: “Si publicar mi viaje y maldecir a inseguros aspirantes a doctores en la sección de comentarios es lo que tengo que hacer para asegurarme de que la vergüenza de la grasa es vergonzosa, entonces es lo que voy a hacer”.

En el TikTok se la puede ver practicando ejercicio al mismo tiempo que una voz en off locuta un poderoso mensaje que ha sido de lo más aplaudido: “Hola. Llevo entrenando constantemente durante los últimos cinco años. Puede que a algunos les sorprenda pero no entreno para conseguir tu tipo de cuerpo ideal. Entreno para tener mi prototipo de cuerpo ideal. ¿Y sabes qué tipo es? No es de tu incumbencia. Porque soy guapa, soy fuerte, hago mi trabajo y me mantengo en mi trabajo".

En el vídeo también aparecen imágenes que muestran a Lizzo posando en ropa interior o bikini para reiterar lo orgullosa que se siente de su cuerpo.

"Así que la próxima vez que quieras ir a alguien a juzgarlo, ya sea porque beba batidos de col o coma McDonald's o haga o no ejercicio, ¿qué tal si te miras a ti mismo y te preocupas por tu maldito cuerpo, porque la salud no está determinada sólo por el aspecto exterior?", continúa diciendo en el vídeo.

Para terminar, Lizzo ha hablado sobre la importancia de mantenerse sano no sólo por fuera sino que también viene bien de vez en cuando depurarse por dentro: "La salud es también lo que pasa en el interior, y muchos de ustedes necesitan hacer una maldita limpieza para sus interiores. Namasté, que tengas un gran día".