La artista Paula Bonet denuncia el infierno que le está haciendo vivir un acosador anónimo

La pintora y escritora valenciana, Paula Bonet, ha denunciado en redes sociales el infierno que está viviendo desde hace más de un año. La artista está siendo víctima del acoso de un desconocido que acude a la puerta de su taller, le escribe correos electrónicos, la insulta, acude a sus charlas y se sienta en primera fila además de "declaraciones de amor, deseos de muerte y un largo etcétera".

Bonet ha decidido hacerlo público ya que se siente impotente frente a la situación y de que no se pueda hacer nada para remediarlo: "Escribo esto porque estoy cansada. Por si acaba pasando algo. Porque ya he llamado demasiadas veces al 112, porque hasta los propios mossos y abogados me dicen que incluso la orden de alejamiento va a ser complicada de conseguir porque el individuo es un desconocido y no mi pareja o ex pareja. Que esto va a ser lento a pesar de llevar más de un año con el asunto", ha confesado en su cuenta de Twitter.

Uno de los sucesos más terroríficos que ha tenido que vivir la pintora ha sido la entrega de un sobre en cuyo interior se encontraba una anguila cortada en pedazos y en el que el acosador se refiere a sí mismo como "el violador".

Además, ha querido recalcar lo desprotegida que se siente y alude al machismo para reflejar la situación que tienen que sufrir muchas mujeres que temen por su vida: "Lo escribo porque de nuevo estoy segura de que si fuera hombre, todo esto que tengo que aguantar (el gas pimienta y el cutter en el bolso, las rutas distintas para llegar a casa, la inversión económica en medidas de seguridad en el taller, tener que informar a mis alumnas para que tengan siempre cerrado con llave si yo no estoy) no estaría sucediendo. Lo escribo porque me sigue doliendo lo desprotegidas que estamos".

En su cuenta de Instagram ha manifestado su deseo de que con este anuncio remitan las visitas de su acosador: "Espero que este mal trago sirva para que el individuo deje de merodear por el taller y deje de molestarnos a mis alumnas y a mí, para que otras mujeres se armen de valor y denuncien, y para que aquellos y aquellas que siguen pensando que no necesitamos revisar las leyes y que vivimos en un sistema que trata a todos sus componentes por igual, entiendan que la realidad es otra".

Sin embargo, varios días después, el acosador de Paula Bonet ha vuelto a merodear por su taller: "Y después de lo de la semana pasada, ha vuelto. Se ha presentado en mi taller, ha llamado al timbre, ha dado dos golpecitos, le he pedido que se fuera, ha dicho que no, me ha gritado varias cosas cuando he ido a llamar al 112, y ha recibido a los mossos con una sonrisa", ha comunicado a través de Twitter.