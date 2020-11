Así suena 'Resilient Remix', la colaboración entre Katy Perry y Aitana

¡Ya es oficial! Katy Perry y Aitana tienen una canción juntas. Se trata del remix de 'Resilient' que corre a cargo del dj Tiësto. A pesar de que no está incluido en el tracklist de '11 razones', el próximo disco de Aitana, esta colaboración por fin ha salido a la luz.

A principios de semana comenzó a correr el rumor por las redes sociales de que las artistas se traían algo entre manos. Las alarmas saltaron después de que Aitana subiera un Instagram Story a su cuenta con esta canción de Katy Perry y que, además, la cantante californiana lo compartiera añadiendo que la española es 'demasiado mona'.

Esto podría haber quedado ahí como una anécdota más. No era la primera vez que se relacionaba a las cantantes. En verano las redes sociales apuntaban que Aitana podría participar en el remix de otro tema junto a Perry y Taylor Swift. Sin embargo esto quedó en agua de borrajas. Incluso la propia Aitana lo desmintió en una entrevista con Tony Aguilar diciendo que no era tan importante como para colaborar con Katy Perry.

Por este motivo, la joven catalana aún no se puede creer lo que ha sucedido: "Qué puedo decir... esto es un sueño hecho realidad. Gracias de verdad @katyperry @tiesto I REALLY LOVE THIS REMIX qué increíble de verdad", ha escrito Aitana en la publicación que ha compartido en Instagram para promocionar el remix de 'Resilient'.

"Sí, chicos, desde que sé esto sigo llorando en el suelo", comentaba en su cuenta de Twitter una vez que salió a la luz la colaboración con Katy Perry.

Por su parte, Perry considera a Aitana como su 'nueva amiga' y cree que aporta un toque diferente a la canción: "He estado cocinando una sopa picante para el alma y he remezclado RESILIENT con

@tiesto + invitado a mi nueva amiga @Aitanax para traer una nueva perspectiva". Este remix ha alcanzado el número uno de iTunes en España.

Este tema, que se encuentra incluido en su último disco 'Smile', habla sobre la resiliencia, es decir, esa fortaleza o capacidad para enfrentarnos a las situaciones adversas y transformarlas en algo positivo.

Puedes escuchar la canción aquí. Ahora solo queda poder verlas realizando una actuación juntas en directo.