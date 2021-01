Así suena 'Lo Vas A Olvidar', el tema que ha unido a Rosalía y Billie Eilish

Rosalía y Billie Eilish han estrenado canción juntas. Por fin hemos podido escuchar como suena su esperadísimo single, que lleva por nombre 'Lo Vas A Olvidar'.

Más de un año y medio después de que supiéramos de la existencia de este dúo por primera vez, finalmente se ha materializado. Y no de cualquier manera sino que el tema pone banda sonora al segundo capítulo especial de 'Euphoria' que se centra en el personaje de Jules (Hunter Schaffer).

Poco más de media hora antes de su estreno, Rosalía y Billie anunciaban que ya estaba disponible el enlace para poder acceder a la premier, donde esperaban más de 100.000 espectadores en directo para ver el videoclip por primera vez.

La sorpresa ha sido que este se aloja en el canal de YouTube de Eilish y no en el de Rosalía. "Me gusta tanto esta canción ahora aquí está para que la disfrutes", ha escrito la joven cantante de 19 años en su cuenta de Instagram para promocionar el tema.

'Lo Vas A Olvidar' es una balada de desamor con un videoclip (dirigido por Nabil) de estética lúgubre, como ese sitio en el que nos refugiamos cuando se nos parte el corazón. Rosalía aparece con un jersey de crop-top y cuello alto en color gris de Christian Dior y una coleta baja mientras que Billie va al completo de color negro. Tanto Billie como Rosalía comparten manicura: unas uñas transparentes con diferentes figuras sobre ellas a modo de esculturas de hielo o cristal. Una manicura que Rosalía ha convertido en la protagonista de su nueva foto de perfil de Instagram.

Billie Eilish se ha atrevido a cantar casi la totalidad de la canción en Español, salvo las dos últimas estrofas que son en inglés. Además, se puede escuchar de fondo a Rosalía hablando en inglés como si le estuviera mandando una nota de audio a la estadounidense.

Letra

Dime si me echas de menos aún

Dime si no me perdonas aún

¿Qué harás con todo este veneno? Na’ bueno

Dime si me echas de menos aún

¿Lo vas a olvidar?, can you let it go?

Can you let it go?

¿Lo vas a olvidar?, can you let it go?

¿Lo vas a olvidar?, lo vas a olvidar

Can you let it go? Can you let it go?

¿Lo vas a olvidar?

Can you let it go?

Dime que no te arrepientes aún

Dime si aún queda algo en común

El tiempo que se pierde no vuelve

Dame un beso y bájame de la cruz

¿Lo vas a olvidar?, can you let it go?

Can you let it go?

¿Lo vas a olvidar?, can you let it go?

¿Lo vas a olvidar?, lo vas a olvidar

Can you let it go? Can you let it go?

¿Lo vas a olvidar?

Can you let it go?

Lo vas a olvidar

El amor no puede medirse en un paso firme

Un día se hundió y al otro puedo partirme

I needed to go ‘cause I needed to know you don’t need me

You reap what you sow, but it seems like you don’t even see me

El amor no puede medirse en un paso firme

Un día se hundió y al otro puedo partirme

You say it to me like it’s something I have any choice in

If I wasn’t important then why would you waste all your poison?