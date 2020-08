Avani Gregg mete la pata con una fan que recibe amenazas de muerte

Con la cantidad de memes, posts, fotos postureras y noticias que genera el ecosistema de las redes sociales, a día de hoy no es raro que estés anticuado en cuestión de horas. Y da igual que seas una influencer del nivel de Avani Gregg, te las pueden colar con mucha facilidad.

A la personalidad la siguen 25 millones de personas en TikTok, 13 millones en Instagram y 2 millones en Twitter, por lo que nadie niega su status en lo más alto de su profesión (es colega de Charli D'Amelio). De tan elitista, uno de sus fans le comentaba ayer que no estaba muy satisfecha con que siempre mencionara a los mismos fans en sus comentarios y stories.

"Hola, tanto yo como otros miles de fans estamos enfadados contigo", explicaba el mensaje original. "Hay veces en las que no prestas atención a todos tus seguidores, y nos hace sentir tristes y desmotivados", añade en referencia a una chica concreta con la que tuvo una conversación pública online.

Fue entonces cuando otro seguidor se tomó el mensaje a broma e hizo un meme con la frase, y cientos de seguidores comenzaron a copiar el mismo texto. Incluso Avani se sumó a la broma, escribiendo lo mismo aparentemente sin saber de qué iba.

La cosa se fue de las manos rápidamente, y la autora original de la frase comenzó a recibir mensajes hirientes por sus palabras o incluso amenazas de muerte. El asunto salpicó a Gregg (que ya ha borrado de Twitter toda participación en este tema), y se explicó diciendo que no era consciente de las amenazas a su seguidora.

"Me acusáis como si supiera qué está pasando", dijo en un mensaje ahora borrado. "No sabía que era un chiste hacia esa chica, ¿y ahora me culpáis? ¿Cómo se supone que podía saberlo sin haber visto el tuit original?".

La cuenta está ahora suspendida, pero la tiktoker siguió con el tema para pedir a sus seguidores más violentos que pararan. "Si sigue empeorando este tema, dejaré de hacer comentarios, de seguir y de contestar a fans, en serio, ya he tenido bastante. Aprended a amaros los unos a los otros y a ser felices".

El escándalo fue tal que acabó avisando de que en caso de que la cosa siguiera empeorando, haría unfollow a todo el mundo y dejaría las redes un tiempo. Eso apaciguó los ánimos de los que estaban amenazando a una chica por pedir un poco de atención, y nos recuerda el cuidado que hay que tener en redes cuando eres alguien tan relevante como Avani.