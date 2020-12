Bad Bunny Vs. BTS: ¿Quién ganará la guerra por el trono de la música?

Aunque de primeras no tengan nada que ver, BTS y Bad Bunny se encuentran en una reñida competición por ver quien ocupa el puesto número uno. Tantos los chicos del Bangtan como el reguetonero de Puerto Rico han cosechado grandes éxitos a lo largo de este año y no han parado de romper récords y superarse a sí mismos.

La semana pasada, el conejo malo adelantó a los idols de K-pop como el mejor artista digital, sin embargo estos pronto recuperaron su trono. Repasamos los récords que han conseguido tanto Bad Bunny como BTS.

El estreno del nuevo disco de Bad Bunny, 'EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO' se ha llevado el título de mejor debut en Spotify con más de 75 millones de reproducciones. De esta forma, el conejo malo se ha superado a sí mismo, ya que obtenía el primer puesto por ‘Yo Hago Lo Que Me Da La Gana’. Este nuevo álbum, el tercero en un mismo año, ya ha superado los 100 millones de escuchas. Con estos números, no sorprende que Bad Bunny haya sido el artista más escuchado de Spotify este año.

En el fin de semana de su estreno, el artista puertorriqueño ha logrado colocar nueve canciones en el top 10 de la lista global de Spotify. Esta lista tiene un total de 50 posiciones de las que 15 estaban ocupadas por temas de Benito. Su primer single, 'Dákiti' sigue en lo más alto, el número uno de la lista global de Spotify rompiendo su propio récord de streams diarios más altos de cualquier single en 2020.

'Be' de BTS fue el disco con más reproducciones de Spotify en la semana que terminó el día 26 de noviembre, justo el día en el que se estrenó el nuevo disco de Bad Bunny.

No sólo está reñida la competición como mejores artistas digitales sino que el pódium de la lista Billboard Global 200 está todo el rato rotando entre 'Dákiti', 'Dynamite' y 'Life goes on', que ha conseguido llevarse el título de la primera canción cantada casi en su totalidad en coreano en llegar al número uno de esta lista.

Bad Bunny, por su parte, también ha conseguido allanar el camino para la música latina y en español, al lograr números uno con temas íntegros en habla no inglesa.

BTS es el primer y único grupo que ha conseguido tener dos álbumes en el número uno en la lista Billboard 200 en este mismo año. La boy band de K-pop ha sido el grupo que más rápido ha conseguido por quinta vez un número uno para su álbum en Estados Unidos desde The Beatles.

Paul McCartney, miembro de la banda, ha hablado de los chicos del bangtan en el podcast “SmartLess” de Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes. El artista de The Beatles ha comparado lo que están viviendo los idols con el fenómeno fan y de masas que fueron The Beatles y cree que los chicos del Bangtan tienen mucho potencial: “Para mí, se trata de ver a algunos jóvenes pequeños pasar por lo que nosotros pasamos. Me gusta mirarlos y ver qué está pasando. Creo que son buenos”, ha dicho el cantante de TheBeatles.