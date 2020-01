La noticia de la muerte de Kobe Bryant, legendario jugador de baloncesto de Los Angeles Lakers, en un trágico accidente de helicóptero ha conmocionado a todo el mundo y la gala de los premios Grammy estuvo marcada por su recuerdo.

Bad Bunny no ha querido ser menos y ha lanzado, sin previo aviso, una emotiva canción para rendirle homenaje. Kobe Bryant fue un referente no solo dentro del mundo del deporte sino por los valores que transmitía: su perseverancia, su pasión, su afán de superación y sus ganas de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.

La canción se llama '6 Rings' y hace alusión a los cinco anillos que ganó el dorsal 24 a lo largo de su carrera en la NBA, al que se le suma el anillo de compromiso con su esposa.

Además, como broche se puede escuchar hablar a Kobe en el momento en el que se despedía del baloncesto: "Y desde el fondo de mi corazón, gracias. Y... ¿qué puedo decir? Mamba fuera" y termina con la afición coreando su nombre.

Esta es la bonita letra que el puertorriqueño Bad Bunny le ha dedicado a 'Black Mamba':

"Did I miss anything while I was gone?"

"Just another one of many"

"Oh, okay"

Kobe Bryant, 28 for 46 from the field

This will be 18 for 20 from the line and an

81 point! For this crowd for number 8, Kobe Bryant!

Yeh, ey

A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamiento'

Y, ¿dónde estará Dios' metío en estos momento'?

Sé que la vida es corta como cuento

Y en un abrir y cerrar se las lleva el viento

Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié

Mil emocione', muchas vece' me pusiste de pie

Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión

Y que pa' ganar hay que tener corazón

Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte

Y que los fracaso' pueden hacernos más fuerte'

Digan lo que quieran, pa' mí será' el mejor, ey

Descansa en paz con el señor

Y felicidades, tú también ganaste seis sortija'

5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hija'

Pensando que una se fue contigo me descontrolo

Pero nah, eso es pa' que en el cielo no juegue' solo

Má' de 81 razones pa' admirarte

Má' de cinco jugadore' al mismo tiempo pa' pararte

Nos parecíamo' en que hacíamo' arte

Black Mamba forever, je

Por siempre vamo' a recordarte, yeh

[Kobe Bryant]

And from the bottom of my heart, thank you

And a—, what can I say?

Mamba out

Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe