Bad Bunny cantará 'Booker T' en mitad de un combate de lucha libre profesional

Bad Bunny va a celebrar su primera actuación en directo del 2021. Debido al coronavirus, el cantante puertorriqueño ha tenido que cancelar las giras que tenía previstas, que se auguraban prometedoras. Y no es para menos después de haber sacado tres discos en un mismo año ('Yo Hago Lo Que Me Da La Gana', 'LAS QUE NO IBAN A SALIR' y 'EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO').

Para quitarse el gusanillo de los conciertos, Bad Bunny ha realizado directos en su casa y hasta ha paralizado las calles de Nueva York para cantar algunos de sus grandes éxitos subido en un camión como el que protagoniza la portada de su último álbum.

Ahora, San Benito tiene entre manos una actuación de lo más especial y que se va a convertir en la primera (y esperemos que no la última) del año. El próximo domingo 31 de enero, Bad Bunny va a cantar por primera vez en directo su tema 'Booker T' y qué mejor sitio para hacerlo que en mitad de un evento de lucha libre profesional como el Royal Rumble. Este será retransmitido por la WWE Network desde Tropicana Field en San Petersburgo, Florida (Estados Unidos).

Para Bad Bunny actuar en el Royal Rumble es todo un sueño que tiene desde que era pequeño y que ahora se hace realidad. 'Booker T' es el single de 'EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO' que lleva por título el nombre de una de las leyendas de la lucha libre profesional.

Robert Booker Tio Huffman no sólo da nombre a esta canción sino que realiza un cameo en el videoclip junto a el 'conejo malo'. Booker T es el primer luchador que ha conseguido ser Rey del Ring y Campeón Mundial de la WWE el mismo año, además de ser el que más premios ha conseguido en la historia de la World Championship Wrestling.