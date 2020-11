Bad Bunny estrena el videoclip de 'Yo visto así' junto a Sofía Vergara, Ricky Martin, Karol Gy Sech

Bad Bunny acaba de publicar 'El último tour del mundo', el tercer disco que ha sacado a la luz en este peculiar 2020. Un álbum compuesto por 16 temas con un sonido muy distinto al que estamos acostumbrados a escuchar en el 'conejo malo' y donde se encuentra 'La noche de anoche', su esperadísima colaboración con Rosalía.

Para acompañar este estreno, Benito ha publicado el videoclip de 'Yo visto así', una reivindicación a vestir libremente, un canto a que la ropa no tiene género (el cantante aparece con una falda en un parque de skate), básicamente a hacer lo que te de la gana para sentirte tú mismo sin que te importe lo que el resto de la gente comente. El derecho a vestir de lujo, de chándal, con un disfraz de panda o a repetir modelito siempre que quieras.

Para este poderoso mensaje ha contado en el videoclip con la presencia de caras famosas como Sofía Vergara (cuya forma de vestir siempre es sexy), Ricky Martin (que ha utilizado faldas para dar conciertos y fue muy criticado por ello), Ruby Rose (la actriz de género fluido) y Sech ue colabora en 'YHLQMDLG' y tiene un cuerpo no normativo) o Karol G entre otros.

El videoclip está consiguiendo más de un millón de visualizaciones por hora y, si continúa a ese ritmo, podría volver a romper algún que otro récord.

Este tema ha sido el escogido para su actuación en el show de Jimmy Fallon, al que asistió anoche de forma telemática debido a su positivo en coronavirus. En este programa ha revelado el significado de la portada de 'El último tour del mundo'. Aparece un camión que simboliza la gira de un artista, el ir de un lado para otro, pero también tiene una connotación especial y familiar y es que tanto el padre de Benito como algunos de sus tíos son camioneros.

REACCIONES

Para celebrar el lanzamiento de este disco, Bad Bunny ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que aparece en casa con decoración navideña y felicita tanto acción de gracias como la navidad a sus seguidores y les agradece la acogida. En cantante aparece visiblemente afectado por la bebida que lleva en la mano. Precisamente, este es el mood que el cantante ha dicho que se necesita para escuchar su nuevo trabajo:

"La gente me dijo que seguí lanzando Perreo en un momento en el que la gente no podía salir de fiesta, y dije, "OK. Ahora no te puedes quejar". Este es un álbum para que te quedes en casa, te relajes, te tomes una cerveza, un vaso de vino, prestando atención a las letras", ha dicho en una entrevista para la revista Billboard, justo lo mismo que piensa Ibai Llanos.