Con la música no se juega, y con los sentimientos políticos mucho menos. Beret lo sabe bien, porque le ha pasado en varias ocasiones eso de escuchar una composición suya vinculada a un partido político. El artista se ha enfadado bastante al oír una canción suya en un furgón de publicidad electoral de VOX, denunciándolo en redes sociales de manera muy clara.

Se da el hecho de que el cantante ya pasó por la misma situación en las elecciones del 28 de abril, cuando escribió también con claridad sobre el asunto: “Por favor, VOX, no utilicéis mi música para esto”.

Beret ha querido desvincularse de cualquier relación política, diciendo que son canciones que utilizan para esos fines sin pedirle permiso tanto por Twitter como Instagram. Además, en las pasadas elecciones la agrupación política llegó a modificar parte de la letra de ‘Lo siento’. "Hacía ya tiempo, lo estaba esperando, por fin llegó VOX", dice el remix no autorizado por el autor original.

El mensaje para sus seguidores es dejar claro que no tiene nada que ver con la elección musical, dejando constancia de que la utilización de su música le molesta. “Vox ha vuelto a utilizar mi canción ‘Lo siento’ para sus campañas electorales, si lo escucháis en vuestra ciudad, que sepáis que yo no he dado ningún permiso, gracias”.

Desde luego, la jornada de reflexión tendría un ritmo diferente con Beret sonando en las cabezas de los votantes, algo que el andaluz quiere evitar a toda costa. Rosalía ya pasó por algo parecido cuando ‘Malamente’ sonó en los mensajes publicitarios de otro partido, y la reacción de la catalana fue la misma.

Los comentarios de las redes se ponen mayoritariamente en el lado del artista, con cabreos importantes por parte de los seguidores más encendidos. Y es que la música no debería tener color, solo acordes y buen rollo, para que cuando la oigas no pienses en otros temas privados... ¡el voto es secreto!