Billie Eilish pide a sus fans que dejen en paz a su ex novio

Billie Eilish tiene algo que decir sobre el revuelo que se ha generado después de que haya salido a la luz su relación con el rapero 7:APM. La cantante de 'Therefore I am' ha pedido a sus seguidores, que suman más de 76 millones en Instagram, que sean amables a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos.

La joven de 19 años ha mantenido su vida privada en la intimidad y la ha llevado con la más absoluta discreción. Por este motivo, verla en el documental 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry' junto a Brandon Adams en actitud cariñosa ha sorprendido a sus fans. Ya no solo por verla enamorada sino por haber mostrado por completo las fases por las que ha pasado su relación hasta sincerarse y explicar los motivos de la ausencia de Brandon y su ruptura con este.

Billie Eilish reconoce en el documental que no era feliz y que se sentía desatendida por parte del que era su novio. Esto no ha gustado nada a los fans y han comenzado a lanzar mensajes de odio contra el rapero. Según informa el portal Insider, Brandon Adams cerró las cuentas de sus redes sociales antes del estreno del documental, en lo que podría verse como una maniobra de previsora sabiendo la avalancha de comentarios que se le avecinaban.

La cantante ha tenido que tomar partido y recordarle a sus fans que sean amables, que les agradece que se preocupen por ella y la quieran proteger, pero que no insulten a nadie. Este ha sido el mensaje que ha publicado Billie Eilish a través de una historia de Instagram con el fondo rosa y el gif de un angelito abrazando un corazón: "A los fans. Recordad ser amables con la gente pase lo que pase. Os quiero, gracias por protegerme, pero sed amables".

Este es uno de los problemas a los que se enfrentan los famosos al hacer públicos algunos de los aspectos de su vida. Charli D'Amelio pasó por lo mismo hace unos meses tras su sonada y polémica ruptura con el también tiktoker Chase Hudson. La tiktokera reconoció que seguía queriendo a su ex y que le dolía ver cómo se le estaba atacando, por lo que pedía a sus seguidores que acabaran con el 'hate'.