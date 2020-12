BLACKPINK invita a sus fans a un misterioso evento en YouTube

BLACKPINK vuelve a la carga después de un descanso de dos meses tras publicar el pasado dos de octubre 'THE ALBUM', su primer disco.

La girl band de pop coreano acaba de publicar un misterioso vídeo en el que sugieren que algo está a punto de suceder. En esta 'invitación' se puede ver como unas manos con unos guantes embalan el Premio Play de YouTube y lo meten en un maletín a nombre de BLACKPINK donde se puede ver, entre otras cosas, una fecha: el tres de diciembre de 2020.

Las artistas han batido varios récords en esta plataforma: suman más de 50 millones de suscriptores, siendo el grupo musical más seguido en YouTube superando a One Direction. Además, el videoclip de 'How You Like That', el primer single de su disco, consiguió 100 millones de reproducciones en las primeras 24 horas después de su estreno, algo que no había logrado nadie en YouTube hasta el momento.

Esto las ha hecho ganar nada más y nada menos que cinco récords Guinness mundiales: El vídeo más visto en YouTube en 24 horas, el vídeo musical más visto en YouTube en 24 horas, el vídeo musical más visto en YouTube de un grupo de K-pop en 24 horas.

Además, su estreno en directo congregó a 1,66 millones de espectadores simultáneos haciéndose con el récord Guinness mundial de mayoría de espectadores en el estreno de un vídeo de YouTube y el mismo premio pero en la categoría de 'vídeo musical en YouTube'.

En el maletín se puede observar no sólo el nombre de esta banda de K-pop o la fecha, sino también varios números que nos dan pistas sobre el evento:

Una hora: según esta etiqueta el misterio se resolverá el próximo tres de diciembre a las 11 am KTS (es decir, a la hora Coreana).

Una serie numérica: 08082016, que corresponde con el debut de Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie.

Un código QR: que lleva a su perfil oficial de YouTube.

Y una frase: "manejarlo con cuidado"

Todo apunta a que podría tratarse del recibimiento de estos premios relacionados con YouTube, aunque los BLINKS (nombre por el que se conoce a los fans de este grupo de idols) consideran que es demasiado elaborado y que hay demasiado secretismo alrededor para tratarse sólo de eso. Estas son algunas de las hipótesis que barajan: desde concierto online hasta el anuncio de una edición deluxe del disco.