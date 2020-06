Los fans de la música coreana no cuentan las horas sino los minutos que quedan hasta que llegue el próximo bombazo del género. Tiene título, tiene protagonistas y tiene toda la pinta de que se va a convertir en una de las canciones del verano a nivel mundial.

Hablamos del comeback de BLACKPINK, uno de los grupos femeninos más queridos del K-pop, y de su tema 'How You Like That', uno de los adelantos previstos antes de que saquen su álbum completo. Sin haberla escuchado todavía, ya sabemos de su existencia desde hace tiempo, cuando la discográfica ha ido soltando píldoras de información sobre las chicas.

Casi da igual lo que saquen, porque el apoyo de los fans lo tienen desde principios de año, momento en el que comenzaron a dar detalles de su esperado regreso. El caso de BLACKPINK es curioso porque los BLINKS han presionado duramente a la compañía para que cumpla los plazos prometidos.

'How You Like That' es una de las dos partes previstas antes de que el primer álbum vea la luz de forma oficial en septiembre. Ayer salió un adelanto que dura menos de 20 segundos, pero que acumula 14 millones de visitas en un tiempo récord. Por comparar, su colaboración con Lady Gaga lleva 'solo' 63 millones.

La expectativa es tal que los aficionados dan por hecho que la canción será un número 1 con ventas récord. Y eso que en el teaser solo se adivina una estética oscura, una factura técnica impecable y vemos muy poco de Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa. A esta última, por cierto, todavía tiene que írsele el disgusto de haber sido timada por uno de sus representantes.

Lo que venga mañana estamos seguros que va a ser cosa de otro planeta, no solo por la música sino por la respuesta de sus fieles. Espérate un contador de visitas por las nubes, a menos que YouTube vuelva a jugársela a los kpoperos, claro...