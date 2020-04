Está siendo un abril vertiginoso para el K-pop incluso teniendo a todas las estrellas del género metidos en casa. Primero llegó el Bang Bang Con para recordar a todos quienes siguen mandando en el mundillo, luego la oleada de comebacks o debuts, y ahora la noticia de que unas divas de primer nivel van a tener colaboraciones muy suculentas.

Hablamos de las chicas de Blackpink, que al parecer tendrán una canción compartida en el próximo disco de Lady Gaga: ‘Chromatica’. Ha sido a través de un desliz del gigante norteamericano Target, una tienda de música que colgó por error la carátula del próximo disco de la cantante. De todas formas, el rumor lleva tiempo corriendo entre los fans de estas artistas.

La imagen circuló por Twitter a la velocidad del rayo, y los fans sacaron a relucir toda su habilidad con el PhotoShop para ampliar y editar una imagen en baja resolución para averiguar el nombre de los temas incluidos en el disco.

Con ello vino otra sorpresa, y no es otra que Ariana Grande y Elton John también tienen sendos featuring en ‘Chromatica’. La canción de Blackpink se llama al parecer ‘Sour Candy’, el dueto con Ariana, ‘Rain On Me’, y la canción con el virtuoso del piano es ‘Sine From Above’.

Tanto los fans de Gaga como los Blink se han apresurado a bautizar esta colaboración como el Gagapink, dando por buena una información que todavía no se ha confirmado. Entre los que no dudan de la veracidad se encuentra Gaga Now, la mayor web de fans de la artista neoyorkina.

Blackpink y Lady Gaga tuvieron que retrasar sus lanzamientos debido a la imprevista pandemia global, aunque no se han quedado paradas. La americana ha participado en maratones de contenido para recaudar fondos destinados a la Organización Mundial de la Salud, mientras que hay informes que indican que las idols coreanas llevan tiempo preparando su comeback. Si fuera de la mano de Lady Gaga, sería un puntazo.