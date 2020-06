"Los jóvenes de ahora aman el lujo, son unos maleducados y no hacen caso a las normas. No se levantan cuando entra una persona mayor entra en una habitación, contradicen a sus padres y son unos tiranos con sus maestros". Suena a actualidad pura y dura, pero el autor de esa frase fue el filósofo Sócrates cuatro siglos antes de Cristo. Quizá las cosas no han cambiado tanto desde entonces, solo que ahora tenemos internet en vez de pergaminos.

Es la premisa con la que empieza 'OK Boomer', un vídeo viral que explica con ejemplos históricos por qué los mayores tienen la impresión constante de que los más jóvenes han llegado para cambiarlo todo a peor. Parecen olvidar que ellos también fueron chavales una vez, y que con el atrevimiento llegó la evolución y el cambio.

En un cuarto de hora resume perfectamente las razones por las que con cada generación se ha ido perdiendo el contacto entre jóvenes y mayores: "Un día, el último género musical de moda te parecerá repetitivo" o "no entenderás las nuevas formas de hablar" y por eso tirarás de la nostalgia. Son las reflexiones que hace el vídeo para comparar situaciones que se han visto antes en la historia de la humanidad.

"Motivado por el miedo al cambio, se dice que lo nuevo es malo o incluso peligroso", señala en otro de los momentos citando ejemplos de la antigua Grecia o comparaciones entre lo que está suponiendo el trap ahora mismo y lo que supuso, en sus orígenes, la música electrónica o el rock duro.

El autor del vídeo es Tri-Line, un youtuber bastante misterioso que deja mensajes de lo más raro en sus redes sociales. Tiene 5,6 millones de seguidores, y con su voz de doblador manga toca absolutamente todos los temas que puedan pasársele por la cabeza: "Misterios, curiosidades, cosas raras, animes, películas, teorías, cosas que no sabías. Tengo de todo primoh", dice la descripción de su canal en la plataforma.