BTS participa en el remix de 'Savage Love' con Jason Derulo y Jawsh 685

BTS no para. El grupo de pop coreano sigue recogiendo el éxito que ha cosechado su single 'Dynamite', el primero íntegro en inglés. El pasado fin de semana fueron los protagonistas de un evento especial de Fortnite, donde se estrenó el videoclip oficial con coreografía del tema y donde están disponibles movimientos como los que los chicos realizan en el MV.

Ahora, para no dejar pasar el tirón, los chicos del Bangtan anunciado que participarán en el remix de 'Savage Love', la famosa base de sirenas de Jawsh 685 que ha dado la vuelta a TikTok y a la que Jason Derulo se ha encargado de poner letra. Esta nueva versión estará disponible el próximo 2 de octubre y para anunciarlo los protagonistas han hecho un dueto en la plataforma de sincronización de baile.

Pero esta no es la única novedad que los idols han anunciado. Si ya te habías marcado a fuego la fecha del 2 de octubre, sigue apuntando: 20 de noviembre. Este ha sido el día escogido para el lanzamiento de 'BE' en nuevos disco de los chicos que materializará su comeback. Un álbum que es muy especial, ya que los chicos se han implicado en todos los procesos: la producción, la música, la definición del concepto que querían tratar, la composición y el diseño. 'BE' promete transmitir un mensaje de esperanza al ARMY en estos tiempos de incertidumbre y oscuridad producidas por la COVID-19.

Además, Jimin, J-Hope, Suga, Jin, V, RM y Jungkook son los protagonistas del Tonight Show de Jimmy Fallon, que a lo largo de toda esta semana contará con la participación de los chicos para crear versiones de Dynamite A capela con la banda del programa o estrenando una actuación nunca antes emitida de IDOL, una canción de 2018. Seguro que durante los próximos días, los cantantes de K-pop comparten más detalles sobre el que será su octavo álbum.

Y por si te habías quedado con ganas de más: los días 10 y 11 de octubre, BTS realizará un par de conciertos con aforo limitado en Seúl, que también serán retransmitidos de forma online.