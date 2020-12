La cantante Sia apoya a FKA Twigs y reconoce haber sido víctima también de los abusos de Shia LaBeouf

La cantante FKA Twigs ha demandado al actor Shia LaBeouf por "agresión sexual, asalto e imposición de angustia emocional" durante el tiempo que estuvieron saliendo. La revista Variety ha tenido acceso ala demanda en la que describe a LaBeouf como un "hombre destructivo y peligroso" que "hace daño a las mujeres, las utiliza. Abusa de ellas, tanto física como mentalmente".

Este documento refleja varios de los abusos y agresiones que sufrió FKA Twins cuando era su novia como despertarse y encontrarse al actor sobre ella estrangulándola o conducir de manera temeraria y amenazar con estrellar el coche si no le profesaba 'amor eterno'.

Según le ha comentado el abogado de la cantante a esta revista, han intentado solucionar el asunto de manera privada "con la condición de que el Sr. LaBeouf acepte recibir un tratamiento psicológico significativo y consistente". El actor no ha accedido a este trato, por lo que han decidido hacer la demanda pública para "evitar que otros sufrieran sin saberlo un abuso similar por parte de él".

La también cantante Sia ha apoyado a su compañera de profesión en público reconociéndose públicamente como otra de las víctimas de los abusos de LaBeouf: "Yo también he sido lastimada emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico, quien me engañó en una relación adúltera alegando ser soltero. Creo que está muy enfermo y tengo compasión por él y sus víctimas. Solo debes saber, si te amas a ti mismo, mantente a salvo, mantente alejado", ha escrito en Twitter adjuntando una noticia del New York Times que habla sobre la demanda.

"Además, te amo ⁦@FKAtwigs Esto es muy valiente y estoy muy orgullosa de ti", ha dicho para apoyar a FKA Twigs.

FKA Twigs le ha respondido también por Twitter añadiendo que su testimonio reforzaba sus argumentos: "Lo siento @Sia esto refuerza por qué tuve que compartir públicamente mi experiencia. Necesitamos apoyarnos unas a otras < 3". "Te amo también @Sia Eres una inspiración y gracias a todos por su amor y solidaridad", ha dicho en otro tweet.

Sia escogió al actor como el protagonista del videoclip de su canción 'Elastic Hearts', donde aparece encerrado en una jaula junto a la bailarina Maddie Ziegler, que tenía 11 años en ese momento. El videoclip, además de volverse viral, generó polémica por la relación entre los dos protagonistas, ya que algunos consideraban que se podría estar mostrando una imagen de pedofilia.

Después de haber reconocido abuso emocional por parte de LaBeouf, los tweets de Sia han recibido todo tipo de comentarios: desde los que le dan las gracias por pronunciarse y hacerlo público hasta los que se preguntan cómo fue capaz de ponerlo a trabajar con una niña de 11 años o piden que se retire el videoclip.