Por alguna razón en la que no caigo, el verano parece ser buen momento para hacerse retoques en la nariz. El año pasado fue Dalas Review quien aprovechó el periodo estival para dejarse la nariz como nueva, y en 2020 ha sido Charli D'Amelio la que ha pasado por el quirófano.

A diferencia del youtuber, la estrella de TikTok ha confirmado que sufría un problema respiratorio que le impedía tomar aire con normalidad, algo básico para ser una bailarina de su talento. Sin embargo no ha rebajado su ritmo de publicaciones, y las secuelas de su operación no se iban a haber notado si ella no hubiera dicho nada.

En un TikTok publicado este finde, la estadounidense explicaba que había pasado por una operación sencilla y que estaba contenta por haber arreglado sus problemas respiratorios. "¡Pronto volveré a las clases de baile!", añadía.

Como cada movimiento o nuevo post de la artista, la respuesta ha sido abrumadora acumulando más de 35 millones de visitas y casi diez millones de "me gusta". Incluso cuenta con el apoyo de su tocaya Charli Puth, que dijo haber pasado por lo mismo: "Cambió mi vida, y lo más loco fue que cuando me quitaron los puntos respiré bien por primera vez en mi vida".

Fue en abril cuando la artista confesó por primera vez los problemas que estaba atravesando desde hace tiempo. Fue a través de Twitter: "Es hora que os cuente algo gracioso: me rompí la nariz en agosto y desde entonces me cuesta respirar por el orificio derecho. Debería haber pasado por quirófano en noviembre pero entonces me empezó a costar respirar por el izquierdo también".

Con ese asunto solucionado, son sus 72 millones de seguidores los que ahora respiran tranquilos. Lo que nos da una idea para un reto en TikTok: hacer un bailecito moviendo las aletas de la nariz. Seguro que de ahí también sale algo gracioso.