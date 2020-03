Hace unas semanas, el mundo del K-pop tenía un terremoto por un anuncio poco habiual: el cantante Chen, de EXO, anunciaba que tenía planes de casarse con su novia después de que esta se quedara embarazada. Tema tabú para muchos artistas, un gran número de fans agradeció que Chen fuera de cara en esto, pero muchos otros se enfadaron por la -para ellos- repentina decisión.

La protesta llegó en algunos casos a las calles, pidiendo que Chen saliera del grupo, a lo que también llegó la respuesta de otros muchos haciendo campaña muy activa para que siguiera en la boy band. Se alquilaron furgonetas con publicidad, posters en el metro y anuncios en televisión para apoyar al idol en estos momentos que deberían ser fáciles y para nada lo fueron.

No ha sido el último caso ni el primero. En los días siguientes al anuncio de Chen, otros destacados representantes del K-pop decidieron hacer público su estado sentimental. Lee Jae-hoon, el cantante principal de Cool que lleva desde los noventa ejerciendo de idol, confesó que lleva casado más de diez años y que es padre de dos niños. "Conocí a alguien, pasó el tiempo mientras no podía hacerlo público y la verdad es que preferí callarme", dijo al periódico Korean Times afirmando que la boda fue en 2009. "Quizá si lo hubiera dicho desde el principio, los fans me hubieran apoyado desde el principio, lo siento mucho".

También existe la posibilidad de que no hubiera sido así. El actor Sung Joon hizo una confesión muy similar al mismo medio la semana pasada. "Mi prioridad era proteger la intimidad de mi mujer y mi hijo", dijo en una carta manuscrita publicada por su agencia. Joon se encuentra ahora mismo cumpliendo el servicio militar. "Antes de alistarme pensé que el silencio era la mejor opción".

Y tiene motivos para pensar así. Existen ejemplos de que cuando un artista se ha casado, su carrera se ha ido al garete. Sungmin, miembro de Super Junior, fue excluido de las actividades del grupo el pasado junio cuando los fans descubrieron que llevaba cinco años casado. Muchos seguidores protestaron diciendo que fue un acto que se había producido a sus espaldas, suficiente para que fuera apartado de la rutina de la boy band.

También hay ejemplos de relaciones apreciadas por los fans, como la de Taeyang (BIGBANG) con la actriz Hyo-rin, sin embargo la sombra del "qué dirán" sobrevuela demasiado a menudo las cabezas de los idols.