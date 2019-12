Algunos de los creadores de contenido más prestigiosos de España tienen una opinión muy particular sobre cuáles han sido las tendencias de YouTube. La espantada por el reparto de beneficios que denunciaron los creadores de contenido ha hecho mella en cómo algunos de ellos describen la actual política que tiene esta web de vídeos.

Con 2019 casi terminado, es el momento de echar la mirada atrás, y Spotify, Twitter o YouTube no han dejado pasar la oportunidad de hacer cuentas con los contenidos que más han triunfado. Spoty mandó a sus usuarios la lista de canciones más reproducidas, Twitter ha publicado los hashtags más populares divididos por temáticas y YouTube ha hecho su Rewind, que no ha gustado a todos (y no es la primera vez que pasa).

En 2018, uno de los vídeos con más dislikes fue precisamente el Rewind que se montó la propia compañía, y publicaron un tuit donde reconocían haberse equivocado querían poner solución a su desliz. Eso sí, son los creadores de contenido los que siempre tienen la última palabra…

Para Dalas Review, la plataforma “se ha convertido en un novio-novia pasivo-agresiva”. En un análisis de 13 minutos, el creador de contenido repasa la historia de cómo han ido evolucionando los rewinds año tras año, y hace una dura crítica de cómo YouTube se toma ahora mismo este resumen. Con nueve millones de seguidores alcanzados hace solo unas semanas, su voz desde luego parece autorizada para dar una opinión desde dentro.

TheGrefg tira más de ironía que de denuncia, y después de ver uno por uno los vídeos que lo petaron en los últimos meses, pone una cara de desesperación y llama a un colega en directo para desquitarse. Entre ambos, sueltan una reflexión que huele a cachondeo por las cuatro esquinas.

AuronPlay comienza sus 13 minutos con una disculpa, por haberse dedicado en cuerpo y alma a Karmaland, y después entra a machete. “Después de la cagada del año pasado, yo me imaginaba que iba a aparecer un helicóptero de donde bajarían Leonardo di Caprio y Greta Thunberg, y que se iban a poner a bailar a Daddy Yankee”, dice el youtuber, pero lamentablemente para todos, no es así. Aunque podrían ir apuntando la idea para 2020, seguro que eso gustaba a más gente.