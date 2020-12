David Dobrik vende un puzzle con el que te puedes hacer millonario (o más bien no)

Es posible que te suene su siempre sonriente rostro. Se llama David Dobrik, le hemos visto con gente de la talla de Leonardo Dicaprio o Addison Rae, y es un streamer que más de una vez ha sorprendido a sus seguidores con generosos regalos.

Quizá para seguir alimentando esa fama, David ha comenzado a vender un puzzle que te da la oportunidad de ganar 100.000 dólares si lo completas. Se llama, ejem, "El Puzzle de los Cien Mil Dólares", y una vez completado forma un código QR que te lleva a un link y te dice qué has ganado.

"Uno de los comentarios que más veo en mis redes es que me pedís pasta", dice Dobrik en su cuenta de TikTok sobre este rompecabezas. "Así que he pensado una manera de daros dinero; puede sonar a estafa, pero no lo es, escuchad", asegura antes de dar los detalles de esta especie de concurso.

Según sus palabras, los códigos QR ocultan premios que van de los 25 centavos a los 100.000 dólares (82.500 euros), y que solo hay que completarlos para averiguar cuánto te llevas. Es algo que no sabes, evidentemente, cuando lo compras por 30 pavazos, y las normas dicen que tienes que ser mayor de 18 años. Vamos, igual que para jugar a las tragaperras.

Es curioso que alguien como Dobrik se meta en berenjenales como este, y más teniendo en cuenta la tibia respuesta que ha tenido por parte de sus fans. Lleva muchos meses sin poder grabar las bromas que le han ganando cerca de 20 millones de seguidores en YouTube, "todo a causa de la pandemia", explicaba en otro vídeo.

Según las normas publicadas en la web oficial del puzzle, solo 651 de los 100.000 puzzles a la venta tienen premios superiores a los 30 dólares que cuesta comprarlo. Si nos preguntas a nosotros, mejor gástate ese dinero en lotería o déjalo en tu bolsillo. Al menos tendrás más opciones de disfrutar...