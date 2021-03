"Deforme por el bótox": una blogger de moda cuenta en TikTok su drama tras una intervención estética

Lo de los retoques estéticos es algo que está a la orden del día en el mundo influencer. Algunos lo ocultan, otros lo reconocen y hay otros que lo lucen con orgullo, porque después de todo tampoco hay nada de lo que avergonzarse. Este último es el caso de Whitney Buha, una estadounidense que sin embargo se ha llevado un susto en los últimos días.

Con un perfil en Instagram cien por cien dedicado a dar consejos de moda (y de paso colar alguna que otra marca), Whitty representa el paradigma del postureo, y por supuesto no tiene problema en admitir que alguna que otra cosilla se ha hecho en la cara. La última era demasiado obvia para pasarla por alto.

"¿Alguna vez te has preguntado cómo sería una chapuza con bótox en el ojo?", pregunta en su publicación más vista dentro de TikTok, y añade "espera que te lo enseño". Es una referencia a cómo se le ha quedado uno de los párpados después de pasar por una clínica estética.

La también bloguera de moda llevaba tres años inyectándose la neurotoxina, y hasta hace quince días no había tenido problemas. "No sé dónde ha inyectado exactamente, pero se movió al sitio que no debía y por eso mi ojo lo tengo a lo loco".

Según ella, la intención era realzar las cejas como había hecho en otras ocasiones, aunque este drama no se lo ha tomado fatal. De hecho, está contando la evolución de su párpado día a día en TikTok, donde alguno de sus vídeos sobre el desaguisado lleva millón y medio de visitas.

El bótox no se puede disolver y al parecer tampoco hay manera de deshacer los efectos; solo queda esperar como mínimo "entre tres y cuatro semanas" para que la hinchazón desaparezca. Ha sido capaz de seguir dando consejos ocultando la chapuza detrás de unas oportunas gafas de sol.

Mientras tanto, gracias a su accidente ha subido significativamente en followers y no ha dejado de soltar consejos para gente en su situación: "Es muy raro esto que me ha pasado, pero por si acaso acudid a gente con experiencia para haceros estas cosas".