Doja Cat insulta a sus fans tras asistir a una fiesta en plena pandemia: "Siento que seáis demasiado vagos"

Doja Cat se ha enzarzado con sus fans. La cantante del super éxito de TikTok 'Say So' ha insultado a algunos de sus seguidores en Twitter después de que estos le hayan pedido que rinda cuentas por su comportamiento.

La rapera ha sido una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños de Kendall Jenner, que ha congregado a un gran número de caras conocidas como The Weekend, Jaden Smith o Justin Bieber, así como sus hermanas Kim Kardashian o Kylie Jenner.

Doja Cat acudió a esta fiesta de disfraces (ya que coincidía con la celebración de Halloween) vestida como la modelo Tyra Banks y en las redes se la puede ver bailando con la modelo Winnie Harlow y disfrutando de la noche. Y claro, esto a sus fans no les ha gustado, ya que consideran que no está dando buen ejemplo al no llevar mascarilla ni guardar la distancia de seguridad.

"Doja, no es así como quieres influir en este mundo", le escribe un fan. La joven de 25 años ha comenzado a insultarles lanzándoles algunas perlas como que ella no tiene la culpa de que sean tan vagos como para no hacerse test.

Estos han sido otros de los mensajes, que posteriormente ha borrado:

Fan: "Chica, no te comportes así cuando sólo queremos que te responsabilices de lo que hiciste". Respuesta de Doja: "¿La responsabilidad de hacer cuatro pruebas diferentes en una semana? Perra, sal de aquí, maldita empollona".

Fan: "Deberías saber que no debes insultar a tus fans". Respuesta de Doja: "Cierra la puta boca, bruja".

Fan: "Por favor, discúlpate". Respuesta de Doja: "Puedes chupar mi puta vara si eso es lo que querías decir".

Mientras los casos de contagios y muertes por coronavirus aumentan en Estados Unidos y Europa, algunos influencers continúan su vida como si el virus no les afectara y utilizan su privilegio y su dinero para realizarse test de forma rutinaria mientras el resto de la sociedad no puede permitírselo.