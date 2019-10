Ríete tú de los ocho apellidos vascos cuando tienes que referirte a Daenerys, la heroína/villana de Juego de Tronos que necesita dos páginas para salir en el listín telefónico. Emilia Clarke le dio vida a este personaje durante casi diez años, y tras volar a lomos de dragones y conquistar dos continentes, ahora se atreve con una tarea mucho más difícil: hacerse youtuber.

"Tras ocho temporadas de JdT me he dado cuenta de que para salvar el planeta quizá me tenga que subir en otros dragones", dice en un post de Instagram. Se refiere a que el 26 de septiembre hará una retransmisión solidaria donde cantará, responderá a todas las preguntas que pueda y donará los beneficios del stream a una ONG.

"Habrá karaoke cien por cien seguro", anuncia Clarke en la publicación, aunque avisa que lo más probable es que desafine. "Lo que no sé es si cantaré a Lauryn Hill o Amy Winehouse". Entre los temas más solicitados que tocará está el de "cuánto tarda Jon Nieve en arreglarse el pelo".

Su compañero de viaje es Jacksepticeye, un popular creador de contenido irlandés que ronda los 23 millones de seguidores en YouTube con sus vídeos de Minecraft.

Los presentadores de este evento online aseguran que habrá sorpresas para todos los que aporten su granito de arena. En concreto, los beneficios irán a parar a la organización SameYou, fundada por Clarke y que ayuda a personas que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Es una ONG que fundó ella misma, tras sufrir dos infartos cerebrales durante el rodaje de la serie, y con este stream (que se retransmitirá por YouTube y Twitch) quiere concienciar sobre las barreras a las que se enfrentan los que sufren los afectados por esas lesiones.

Durante los días previos a la retransmisión "habrá recompensas, encuestas sobre el contenido y muchas risas para ir abriendo el apetito por el stream", dice Daene... estooooo, Emilia. En cualquier caso: Valar Morghulis, Valar Youtubearis.