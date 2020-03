No corren buenos tiempos para la tercera edad. La parte más veterana de la sociedad está siendo durísimamente golpeada por la pandemia internacional que estamos sufriendo en el planeta, y los mayores de 65 años son los que más riesgo tienen de padecer sus peligrosos síntomas.

La generación de nuestros abuelos está viviendo el problema de forma distinta a los jóvenes, especialmente aquellos que no tienen a nadie al lado para pasar esta cuarentena. Por eso los homenajes y muestras de respeto que constantemente están llevándose a cabo cobran especial protagonismo.

Un tuitero ha conseguido emocionar a decenas de miles de personas con una simple lista de la compra. Escrita por una anciana que puede salir de casa por miedo al contagio, está dirigida a su vecina y detalla cuáles son sus necesidades. Pero más allá de eso, llama la atención su mensaje final.

“Me he puesto guantes para no infectarte”, dice siguiendo a rajatabla las recomendaciones de higiene. “Lo que sobre para ti. Te quiero mucho. No he tocado el dinero”. Conmovedor se queda corto, y más viendo la masiva respuesta del post original: 12.000 retuits y 37.000 me gusta. Los mensajes de ánimo a la anciana, del que no ha trascendido el nombre, también se cuentan por miles.

Es un caso similar al de Charo: una vecina de Madrid que al poco tiempo de comenzar la cuarentena cumplió 80 años. Muy querida en la comunidad donde vive, los compañeros de portal le organizaron una pequeña fiesta a distancia que también se volvió viral en su momento, hace cosa de diez días.

Con una tarta en la puerta y un inesperado cumpleaños feliz al unísono desde el patio, la anciana se emocionaba al ver el cariño que despierta entre sus vecinos. Una muestra más de cómo los mayores son tan vulnerables como agradecidos, y más que nunca hay que arroparlos en este retiro obligado.