Karol G y Anuel AA están pasando la cuarentena en casa como una pareja más normal y corriente. Así lo han querido transmitir en 'Follow', una canción de lo más romántica que demuestra una vez más lo enamorados que están.

Bueno, como cualquier hijo de vecino no, ya que el videoclip se ha grabado en su totalidad en su residencia de Miami, un penthouse valorado en dos millones de euros, lugar en el que están pasando la cuarentena debida a la crisis sanitaria por coronavirus.

El tema cuenta con la base de Ovy On The Drums, el encargado de la melodía de 'Tusa', el exitazo que la colombiana tiene junto a Nicky Minaj y que no deja de sonar en los balcones durante el confinamiento. Sin embargo, 'Follow' tiene todos los elementos para convertirse en una de las canciones más repetidas durante este aislamiento y el verano.

Karol G avisó a sus seguidores que tenía un tema que habían compuesto durante la cuarentena y les reto diciéndoles que la publicaba si ese post llegaba a los 500.000 comentarios.

Es la cuarta canción que Anuel AA y Karol G comparten después de haber participado en temazos como 'Secreto', 'China' y 'Culpables'. El de Puerto Rico ha confesado en su cuenta de Twitter que el tema se iba a llamar 'Instagram' pero que finalmente Carolina había optado por 'Follow'.

Y es que este single de amor en los tiempos del coronavirus narra una relación clandestina en la que lo único que el chico le pide a ella es que le de follow en Instagram. Algo a lo que la protagonista de esta historia se niega: "sigues mil mujeres por eso no te doy Follow".

Aquí puedes escuchar la canción al completo: