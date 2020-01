¿Cómo estabas tú hace seis años? ¿Qué hacías? ¿Te acuerdas de dónde estabas? Seguro que has cambiado mucho en todo ese tiempo, y es posible que hasta te falle la memoria y tengas que preguntar a familiares o amigos sobre tu situación hace tanto tiempo. Para los idols K-pop eso no es un problema, porque tienen un rastro de fans que documentan cada movimiento suyo, así como multitud de fotos promocionales.

Una de las más famosas para GOT7 es la de su anuncio como banda, que data de principios de 2014. Después de varios años ensayando, estudiando baile, recibiendo clases de canto y tras un duro entrenamiento y proceso de selección, los integrantes de esta boy band se presentaban al mundo. Probablemente intuían que podían llegar lejos, pero casi seguro que no sabían hasta dónde.

Han pasado seis años y sus seguidores se cuentan por decenas de millones, mientras que las reproducciones de sus canciones son incontables. Pero en el fondo no han cambiado tanto, como demuestra la imagen que han subido esta mañana a redes sociales para conmemorar su aniversario. Es una reproducción de las mismas poses, ropa casi igualita y peinados que han cambiado poco, porque después de todo son su seña de identidad. Si no pusiera la fecha, ¿tú sabrías cuál es de cada año?

El tuit también incluye el anuncio de que la banda hará un encuentro con los fans a mediados de marzo en Seúl, y el evento tiene hasta nombre: “Once Upon A Time: The Winter That We Loved”. El grupo, que visitó Madrid hace unos meses, comenzará su gira de 2020 un día después de San Valentín, aunque todavía hay muy pocos destinos confirmados. Quién sabe, lo mismo se animan a volver a nuestro país en un año que viene cargadito de eventos para los aficionados al K-pop.