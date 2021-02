El guiño de Almeida a C. Tangana por el estreno de su disco 'El Madrileño'

C. Tangana, ha sacado por fin a la luz su nuevo y esperadísimo disco, 'El Madrileño'. Para presentarlo, irá a divertirse a 'El Hormiguero' el próximo lunes. Una cita de la que recoge el testigo, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacerle un guiñito al cantante ante esta casualidad: "'El Hormiguero' la semana que viene va de madrileños, C. Tangana".

El artista acudió telemáticamente el año pasado al sacar su primer single, 'Nunca Estoy'. Sin embargo, no pudo hablar del nuevo proyecto que tenía entre manos ya que coincidió con el 'apagón cultural' que se organizó en protesta por las pocas ayudas que estaba recibiendo el sector cultural en plena pandemia.

Antón considera que 'El Madrileño' es el mejor disco de toda su carrera. Se compone de 14 canciones que en total suman 42 minutos. Menos de una hora repleta de colaboraciones entre las que se encuentran artistas 'de toda la vida' como La Húngara, los Gipsy Kings, Kiko Veneno, José Feliciano, Andrés Calamaro o Jorge Drexler; así como otros artistas más emergentes como es el caso de Ed Maverick y Omar Apollo.

Las canciones que todavía no conocíamos han venido acompañadas de sus respectivos videoclips que siguen la misma estética del Madrid de los años setenta y de la arquitectura del brutalismo que ya pudimos ver en 'Comerte Entera'. Este vídeo tenía como protagonista a Bárbara Lennie y tampoco se nos ha escapado que Greta Fernández aparece en el videoclip de 'Te olvidaste'. Greta se cuela en un cine vacío para ver una película en la que C. Tangana se ha metido en la piel de un cazador.

'El Madrileño' ha tenido muy buena acogida en las redes sociales. Puchito ha creado mucho hype entre su fandom y todo el mundo estaba expectante para ver cómo sonaba la que considera su obra maestra y si de verdad merece tanto la pena.